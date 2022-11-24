ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двое детей погибли в ДТП в Липецкой области

09:00
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Автомобиль из ЛНР врезался в световую опору

В Липецкой области автомобиль из ЛНР врезался в световую опору на трассе М4 "Дон", пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Непогода стала причиной массового ДТП на Камчатке
За рулем попавшего в ДТП микроавтобуса в Анапе был 8-летний ребенок

Уточняется, что авария случилась на 436-м километре трассы.

"Легковой автомобиль марки Škoda допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель: женщина 1989 г.р. и трое пассажиров: женщина 1991 г.р., двое мальчиков 2012 г.р. (10 лет) и 2009 г.р. (12 лет) погибли на месте", - говорится в сообщении ведомства.

Также известно, что госпитализирована пятилетняя девочка. Причины ДТП устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ДТП в Липецкой области
ДТП в Липецкой области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.