Двое детей погибли в ДТП в Липецкой области

Автомобиль из ЛНР врезался в световую опору

В Липецкой области автомобиль из ЛНР врезался в световую опору на трассе М4 "Дон", пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Уточняется, что авария случилась на 436-м километре трассы.

"Легковой автомобиль марки Škoda допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель: женщина 1989 г.р. и трое пассажиров: женщина 1991 г.р., двое мальчиков 2012 г.р. (10 лет) и 2009 г.р. (12 лет) погибли на месте", - говорится в сообщении ведомства.

Также известно, что госпитализирована пятилетняя девочка. Причины ДТП устанавливаются.

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