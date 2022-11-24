Постпред России в Вене назвал Запад главным врагом рыночной экономики

Дипломат оценил последствия потолка цен на энергоносители

Запад — главный враг рыночной экономики, о чем свидетельствует готовность ввести лимит цен на поставки нефти. Такое мнение в четверг, 24 ноября, высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В сообщении в соцсетях, которое цитирует ТАСС, дипломат напомнил, что западные страны хотят установить потолок цен на импорт российской нефти и газа. По словам Ульянова, это означает, что "тоталитаризм расширяется на экономическую сферу Западом".

Однако постпред подчеркнул, что эти попытки безуспешны, и напомнил: Москва уже заявила, что не будет экспортировать нефть и газ на этих условиях.

Российские власти ранее предупредили, что Москва не собирается поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые проводят политику ценовых потолков на энергоресурсы. Подобный подход, а также политизация энергетики способны привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением, подчеркнул вице-премьер Александр Новак.

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