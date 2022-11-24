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В Москве снизился возраст рождения первого ребенка

09:46
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Статистику привело управление ЗАГС

Как сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы, в 2022 году москвички чаще всего впервые становились мамами в 27 лет.

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"В Москве в 2022 году с января по октябрь чаще всего впервые становились мамами в 27 лет, в прошлом году за аналогичный период этот возраст был 29 лет", - цитирует сообщение РИА Новости.

При этом уточняется, что больше всего же женщин в Москве в этом году родили ребенка в 32 года.

Впервые стали мамами более 40% москвичек, которые родили ребенка в этом году.

Летом новый перинатальный центр заработал в ГКБ № 67 имени Ворохобова. В День семьи, любви и верности его посетил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам главы города, данное учреждение стало крупнейшим роддомом в России и Европе. В нем применяются самые передовые технологии.

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