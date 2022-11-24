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НАМИ приобрел все российские активы Nissan

10:18
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Сделка официально завершена

ФГУП "НАМИ" стало владельцем 100% уставного капитала ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", в который входит автомобильный завод в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказали в НАМИ.
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Соответствующие изменения были внесены в учредительные документы 23 ноября. В НАМИ подчеркнули, что сделка по переходу активов Nissan в российскую собственность официально завершена, сообщает "Интерфакс".

После начала спецоперации на Украине и введения в связи с этим западных санкций Nissan прекратил экспорт автомобилей в Россию, а в марте решил остановить свой завод в Санкт-Петербурге.

В октябре в Министерстве промышленности и торговли рассказали, что концерн передаст все свои активы в России, в том числе завод в Санкт-Петербурге, в государственную собственность в лице ФГУП НАМИ.

При этом отмечалось, что после передачи активов в госсобственность Российской Федерации сотрудники российского подразделения Nissan сохранят работу в течение ближайших 12 месяцев.

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