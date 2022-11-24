Россия на Совбезе ООН указала на преступления Киева

Бездумная накачка вооружениями приводит к гибели мирного населения

Срочное заседание Совета Безопасности ООН прошло этой ночью в Нью-Йорке. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз нарушил регламент и выступил на нем дистанционно. Среди обвинений в адрес Москвы звучали и просьбы Западу о поставках систем ПВО. Наш постпред Василий Небензя обратил внимание на многочисленные преступления Киева, отметив, что именно бездумная накачка вооружениями приводит к гибели мирного населения.

В начале заседания Совета Безопасности ООН, которое экстренно созвал президент Украины, кресло российского представителя оставалось пустым. Василий Небензя появился в самый разгар трансляции из Киева. Пока Владимир Зеленский обвинял Россию в обстрелах якобы гражданской инфраструктуры, наш постпред спокойно готовился к выступлению. Он не раз заявлял, что, согласно регламенту, все участники Организации должны присутствовать на встречах лично.

"Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совбеза. Тем более, что господин Зеленский, похоже, и не участвует в заседании. Мы, по-видимому, заслушали его очередное видеообращение", - отметил Небензя.

Зеленский потребовал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН и права вето. Впрочем, под шумок не забыл попросить у Запада очередную порцию ПВО.

"Сегодня многие сокрушались, что жители Украины рискуют остаться без света и воды. Что-то мы не припомним, чтобы кто-то на Запада высказывал беспокойство, когда в это же время в 2015 году без воды и электричества остались жители Крыма. Не говоря уже о Донбассе, которому 8 лет перекрывали "экономический кислород", - указал постпред России.

И даже в момент трансляции видеообращения Зеленского, где он обвинял Россию в преступлениях против человечности, по его приказу наносили массированные удары именно по жилым домам.

История с Запорожской атомной электростанцией тоже показательна, уточнил наш постпред. Регулярные обстрелы со стороны Украины привели к многочисленным разрушениям в районе станции. Повреждены резервуары для хранения конденсата, оттуда произошла утечка. Пока радиационная обстановка остается в норме, но любое безрассудное действие со стороны ВСУ может привести к трагедии.

Небензя припомнил и инцидент с падением осколков украинской ракеты в польской деревне Пшеводуве. Тогда тоже Киев пытался обвинить во всем Москву, но лишь подорвал доверие Запада. Впрочем, это остановило поставки вооружений на Украину.

"Сегодня украинские пользователи выложили в интернет фотографии ракет, поразивших жилые дома в Киеве и в Ижгороде Киевской области. И оказалось, это были американские ракеты ПВО, которые были поставлены в Киев", - напомнил Небензя.

Европа ведет и обучение и украинских солдат, а значит, мирные идеалы там окончательно забыты, подчеркнул также дипломат.

Он еще раз напомнил, что освобожденные из плена бойцы ДНР рассказывают об истязаниях и пытках. В интернете появляются всё новые видео казней российских военных. Страдает и мирное население.

"ВСУ будут - цитирую - "отстреливать предателей как собак". Конец цитаты. Просачиваются леденящие кровь фотосвидетельства того, как украинские боевики привязывают к столбам людей, сотрудничавших с российскими военными. Именно так фашисты истязали граждан СССР в период Великой Отечественной войны", - сказал Небензя.

В открытом письме российская сторона призвала Генерального секретаря и членов Совета безопасности ООН потребовать от Киева прекратить грубейшие нарушения международного гуманитарного права.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"