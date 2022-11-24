Российские войска вытесняют боевиков из Марьинки

Как минимум половина населенного пункта от националистов освобождена

ВСУ сегодня нанесли новые удары по ДНР, в том числе снарядами натовского калибра. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Макеевка. В ответ российские артиллеристы бьют по технике противника, вытесняя националистов из Марьинки. Боевики уже понесли серьезные потери.

Батарея гаубиц ведет плотный огонь по окраинам Марьинки, не позволяя ВСУ перебросить в город подкрепление. Как минимум половина населенного пункта от националистов освобождена. Опасаясь полностью потерять контроль над Марьинкой, радикалы захватили школу. Установили во дворе финские минометы. И пытаются удержать эти позиции.

Школа давно закрыта. Но российским артиллеристам все равно приходится работать ювелирно, чтобы не попасть в само здание. Снаряды набрасывают точечно, стараясь в первую очередь уничтожить пушки врага.

За боевиками остаются в основном западные районы Марьинки. Накануне вечером основные силы ВСУ отошли в пригородные Георгиевку и Максимильяновку. Экстренную ротацию провели после провального штурма российских позиций. На две трети ликвидирована 79-я десантная бригада националистов. Потери боевиков составили более 100 человек убитыми и 60 ранеными.

Из укрепрайонов в тылу националисты пытались вызывать огневую поддержку дивизионов. Для корректировки натовских гаубиц и HIMARS подняли беспилотник. Но через несколько минут дрон-разведчик попал в монитор наших систем ПВО. И был уничтожен.

Колоссальные потери у ВСУ и в Артемовске. Наступление российского спецназа и продвижение в городе бронетехники активно поддерживает авиация. Бойцы говорят - украинцев среди обороняющихся почти не осталось.

Переговоры на английском спецназ начал перехватывать после того, как ВСУ перебросили в город отряд наемников из США. На своих украинских боевиков надежды нет. Они деморализованы и идти в бой с российскими подразделениями не хотят. Поэтому сегодня Киев делает ставку на иностранцев. Разведчики сообщают - командует американцами некто Эндрю Милберн. Полковник морской пехоты США в отставке.

По отбитым улицам Артемовска уже передвигаются российские колонны. Но бойцам каждый день приходится быть начеку и буквально смотреть под ноги. Отступая, радикалы оставили десятки фугасов. Вот французская мина. Неизвлекаемая. Мгновенно реагирует на металл поблизости. И опасна не только для бронетехники, но и для саперов с металлоискателями. Эту успели во время заметить и уничтожили выстрелом из автомата.

Ни инструкторы, ни помощь Запада вооружениями не помогли Киеву переломить ситуацию хотя бы на одном направлении. Вот еще одна вылазка пресечена на участке между городами Сватово и Кременная в Луганской республике. Среди захваченных трофеев - голландский броневик. А вдоль обочин - десятки сожженных танков и БМП.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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