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На конференции в Казани обсудили роль религии в обществе

11:40
  • четверг
  • 24 ноября 2022

На площадке собрались ведущие отечественные спикеры и эксперты из других стран

В Казани проходит конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема - "Религиозное многоголосие и национальное единство", передает "ТВ Центр".

Говорят о самобытности, разнообразии культуры и вероисповедания народов России. На площадке собрались ведущие отечественные спикеры и эксперты из других стран.

Церковные иерархи, философы, социологи и учёные-международники обсуждают роль религии в формировании общественных ценностей и укреплении государства.

"Тема, которую мы собираемся обсуждать, она действительно важна и существенна, потому что мы живем в непростое время. И это время требует очень внимательного отношения к тому, как мы живем, как сосуществуем, как умеем договариваться друг с другом и как удается поддерживать единство при нашем разнообразии. Это очень важные моменты", - сказал Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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