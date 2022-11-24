Локдаун и забастовка: ситуация с ковидом в Китае обострилась до максимума

В Пекине закрыты магазины и школы, кафе и рестораны, музеи, торговые центры и парки

В Китае новый пик заболеваемости коронавирусом - почти 32 тысячи случаев за сутки. Это максимальный показатель с начала пандемии. В Пекине ужесточили правила въезда из других регионов. Локдаун ввели в городе Чжэнчжоу. Из-за жестких ограничений рабочие крупнейшего в мире завода по производству электроники устроили массовый протест.

Люди в белых скафандрах идут за работником и внезапно начинают бить его палкой по спине. К ним тут же подключаются полицейские. Десять на одного - привычная практика. Ничего личного - все для стабильности: чтобы люди работали, а не устраивали забастовки.

Ситуация на одном из крупнейших в мире заводов по производству электроники вышла из-под контроля на этой неделе. На предприятии выявили множество инфицированных. И чтобы не останавливать производство, руководство запретило сотрудникам покидать территорию завода и общежитий.

Нехватка лекарств, продуктов и задержка зарплаты стали последними каплями перед вспышкой народного гнева. Сотни рабочих вышли из цехов на улицу бить окна и камеры наблюдения. Некоторым удалось сбежать. Подавление протестов продолжается до сих пор. Официальные власти ситуацию не комментируют. Вопросы иностранных журналистов в МИД страны игнорируют.

На грани социального обострения и ситуация в Пекине. В столице снова локдаун: закрыты магазины и школы, кафе и рестораны, музеи, торговые центры и парки. На работу и в общественные места не пускают без свежего отрицательного ПЦР-теста. Поводом для жестких ограничений стала новая волна пандемии: за минувшие сутки поставлен новый рекорд - почти 32 тысячи инфицированных.

В Пекин ограничен въезд из других регионов страны. Прибывших отправляют на трехдневный карантин. А во Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу: следующим бичом мирового масштаба может стать эпидемия кори - темпы детской вакцинации неуклонно снижаются.

Кирилл Парменов, Алина Андреева Голубева, "ТВ Центр"

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