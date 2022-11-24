В Москве начала работу конференция "Маркетплейсы без контрафакта"

На одной площадке собрались представители профильных ведомств и предприниматели
"Маркетплейсы без контрафакта" - под таким названием в Москве сегодня открылась научно-практическая конференция, передает "ТВ Центр".
На одной площадке собрались представители профильных ведомств и предприниматели. В числе тем: соблюдение требований при реализации потребительских товаров на интернет-площадках, создание комфортных условий онлайн-продаж, улучшение сервиса для пользователей.
Обсуждают также вопрос формирования у покупателей осознанного выбора и отказа от потребления нелегальной продукции.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"