ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве начала работу конференция "Маркетплейсы без контрафакта"

11:44
  • четверг
  • 24 ноября 2022

На одной площадке собрались представители профильных ведомств и предприниматели

"Маркетплейсы без контрафакта" - под таким названием в Москве сегодня открылась научно-практическая конференция, передает "ТВ Центр".

На одной площадке собрались представители профильных ведомств и предприниматели. В числе тем: соблюдение требований при реализации потребительских товаров на интернет-площадках, создание комфортных условий онлайн-продаж, улучшение сервиса для пользователей.

Обсуждают также вопрос формирования у покупателей осознанного выбора и отказа от потребления нелегальной продукции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Логистический центр
Логистический центр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.