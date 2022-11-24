Музей Пушкина в Крыму ждет масштабная реставрация

Он вновь откроет свои двери в год 225-летия со дня рождения поэта

Масштабная реставрация в музее Пушкина в Гурзуфе. Особняк, в котором Александр Сергеевич провел отпуск, не только отремонтируют, но и вернут зданию исторический облик. Воссоздадут внутреннее убранство начала 19 века и обновят экспозицию.

В пустом зале - расстроенное пианино 19 века звучит особенно грустно, словно экспонат прощается. Дневник Пушкина, шкатулки - последние предметы бережно упаковывают и отправляют в хранилище на два года. Впереди реставрация Пушкинского музея - первая за почти 50 лет и первая по эскизам 19 века.

"Одной из целей реконструкции является воссоздание первоначального облика здания с восстановлением мезонина. Воссоздание даст нам увеличение выставочных площадей, и в одном из залов мансардного этажа мы планируем воссоздать библиотеку герцога Ришелье, а именно в библиотеке Александр Сергеевич Пушкин жил в Гурзуфе", - рассказал Александр Логинов, заведующий отделом "Дом-музей А.П. Чехова в Ялте" ГБУК РК "Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник".

В центральном зале вновь появится дубовая лестница на мансарду, в смотровую башню сделают винтовую. На место вернется голландская печь. Помещения соединят двусторонней анфиладой - это сквозные проходы вдоль стен. Все будет стилизовано под 19 век - от светильников до фурнитуры.

Необходимо будет усилить перекрытия, отреставрировать и частично заменить деревянные окна и двери, восстановить чугунные перила и колонны. Настроение пушкинской эпохи воссоздадут не только внутри, но и снаружи.

"Восстановление ограды, вазонов цветочных, которые также были сделаны в середине 19 века, и восстановление фонтана, который также был изготовлен и установлен в середине 19 века. Помимо этого будет полностью замощена гранитным камнем прилегающая территория", - продолжил Логинов.

Двухэтажный дом с верандой - первая европейская каменная дача Южного берега Крыма. Скромный по нынешним меркам особняк был построен по приказу герцога Ришелье в 1811 году. Но сам генерал-губернатор Новороссии из-за службы здесь почти не отдыхал, и дом по сути превратился в гостиницу, которую в разные годы посещали члены императорской семьи, Жуковский, Грибоедов и Пушкин.

Еще 200 лет назад с этого балкона открывался живописный панорамный вид на деревеньку Гурзуф, за многолетними кипарисами было видно мощную спину Медведь-горы и прекрасные берега Тавриды, которые так впечатлили юного Александра Пушкина. В 1820 году он провел здесь 17 дней и вспоминал, как купался, объедался виноградом, часами слушал шум моря.

По воспоминаниям писателя, это были самые счастливые дни его жизни, а еще - безумно плодотворные. Здесь он работал над "Кавказским пленником", здесь же возник замысел поэмы "Бахчисарайский фонтан" и романа "Евгений Онегин".

Экспозицию тоже обновят. Специально для коллекции приобретут графику, живопись, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства.

"Мы уже получили пожертвования - 11 предметов начала, первой четверти 19 века. Предметов, характерных для обстановки, когда поэт гостил в Гурзуфе в 1820 году. Это и мебель, и туалетный стол, который наверняка бы понравился дочерям генерала Раевского, и, конечно, большой секретер", - говорит Владислав Кожин, главный хранитель.

Эти предметы впервые можно будет увидеть уже в 2024 году в новой экспозиции. Музей вновь откроет свои двери в год 225-летия со дня рождения Пушкина.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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