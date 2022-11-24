СКР проверит сообщения о казни мирных жителей Херсона и Харьковской области

Информация появилась в социальных сетях

Сотрудники Следственного комитета России проверят информацию о проведении Вооруженными силами Украины массовых зачисток с последующей казнью мирного населения на территориях Херсона и Харьковской области. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказали в пресс-службе ведомства.

В соцсетях появилась информация о том, что украинские боевики казнили мирных граждан в населенном пункте Малая Рогань Харьковской области. Также стало известно, что боевики ВСУ убивают родителей студентов из Херсона, оставшихся в городе, за то, что они эвакуировали своих детей в Крым.

В СКР рассказали, что мирных жителей задерживают украинские военные за получение гуманитарной помощи из России, за работу на российских предприятиях, а также за получение документов российского образца, сообщает ТАСС.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих. Основанием для возбуждения дела стало видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 11 безоружных военнослужащих Российской Федерации, попавших к ВСУ в плен на территории Луганской Народной Республики.

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