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Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию

11:18
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Петицию подписали всего 287 человек

На Украине предложили переименовать Россию в "Московию". Соответствующая петиция появилась на сайте президента страны.

"Официально переименовать название "Россия" на "Московия". Заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация", - говорится в петиции.

По мнению авторов обращения, изменение названия России стало бы "мощным информационным ходом на международном уровне".

На момент написания заметки (11:16) петицию подписали всего 287 человек.

Это не первое предложение переименовать Россию в "Московию". В начале года с такой инициативой выступали в Киевском горсовете, а до этого в Львовском областном совете.

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