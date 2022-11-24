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Путин напомнил о роли русского языка и литературы в воспитании патриотизма

11:02
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Президент обратился к участникам Международного филологического форума

Русский язык и литература играют уникальную роль в воспитании патриотизма и гражданственности. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал президент России Владимир Путин.
Госдума встала на защиту русского языка

В приветствии участникам и гостям Международного филологического форума памяти академика Людмилы Вербицкой глава государства подчеркнул, что русский язык и литература во многом определяют мировоззрение и кругозор молодых людей, а также играют уникальную роль в воспитании чувства личной сопричастности к судьбе Родины.

Путин также отметил, что Людмила Вербицкая была крупным ученым, талантливым наставником, ярким, неординарным, увлеченным человеком. Она всегда твердо отстаивала великие идеалы и ценности российской культуры, цитирует обращение президента РИА Новости.

В октябре российское правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного в России. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал его принятие.

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