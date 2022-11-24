Российские паспорта получили более 80 тысяч жителей новых регионов

В состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области

Свыше 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили российские паспорта после вхождения субъектов в состав России. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Валентина Казакова, сообщает РИА Новости.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. До того такое право предоставлялось только украинским гражданам, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В МВД России опровергли сообщения о том, что жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей якобы вынуждают отказываться от украинского гражданства при получении российского.

В ведомстве уточнили, что отсутствие гражданства Украины может понадобиться для поступления на государственную службу в России, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Отказ от украинского гражданства производится только по желанию его обладателя.

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