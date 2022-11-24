ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские паспорта получили более 80 тысяч жителей новых регионов

11:18
  • четверг
  • 24 ноября 2022

В состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области

Свыше 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили российские паспорта после вхождения субъектов в состав России. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Валентина Казакова, сообщает РИА Новости.
ЕС отказался признавать выданные в новых регионах паспорта РФ

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. До того такое право предоставлялось только украинским гражданам, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В МВД России опровергли сообщения о том, что жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей якобы вынуждают отказываться от украинского гражданства при получении российского.

В ведомстве уточнили, что отсутствие гражданства Украины может понадобиться для поступления на государственную службу в России, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Отказ от украинского гражданства производится только по желанию его обладателя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Получение российского паспорта
Получение российского паспорта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.