ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России с коронавирусом госпитализированы еще 1353 человека

11:29
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Зафиксировано 5784 новых случая инфицирования

За сутки в России госпитализированы 1353 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5784 новых случая заражения COVID-19. Выздоровели за сутки 6112 человек, скончались 58 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 1058 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 244 человека. Выздоровели за тот же период 810 пациентов, скончались 14.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев выразил мнение, что небольшой подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией с довольно большой вероятностью произойдет в России уже в ближайшие недели. При этом в полугодовой перспективе не исключены новые подъемы заболеваемости COVID-19, связанные со снижением коллективного иммунитета, заявил эксперт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
COVID-19
COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.