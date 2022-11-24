В России с коронавирусом госпитализированы еще 1353 человека

Зафиксировано 5784 новых случая инфицирования

За сутки в России госпитализированы 1353 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5784 новых случая заражения COVID-19. Выздоровели за сутки 6112 человек, скончались 58 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 1058 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 244 человека. Выздоровели за тот же период 810 пациентов, скончались 14.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев выразил мнение, что небольшой подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией с довольно большой вероятностью произойдет в России уже в ближайшие недели. При этом в полугодовой перспективе не исключены новые подъемы заболеваемости COVID-19, связанные со снижением коллективного иммунитета, заявил эксперт.

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