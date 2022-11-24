Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск

Ранее в его доме проводили обыск

Телеведущий и журналист Андрей Караулов находится в федеральном розыске. Это следует из данных розыскной базы Министерства внутренних дел России.

Как сообщает ТАСС, в соответствующей карточке базы данных МВД говорится, что Караулов разыскивается по одной из статей Уголовного кодекса, по какой именно — не уточняется.

3 ноября Андрей Караулов сообщил, что в его доме проводится обыск по делу о клевете. Обыски связаны с заявлением главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье Уголовного кодекса России "Клевета".

Караулов является автором и ведущим публицистических программ "Момент истины" (1992-2016) и "Русский век" (1998-2006). В 1995 году журналист стал лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ".

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