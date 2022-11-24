В Госдуме предложили переименовать Украину в Бандерштат

Ранее на Украине предложили переименовать Россию в Московию

В Госдуме отреагировали на появление на Украине петиции с призывом переименовать Россию в Московию. Депутат от Крыма Михаил Шеремет в ответ предложил переименовать Украину в Бандерштат.

"Подобные петиции – очередные бредовые и глупые формы, через которые пытаются само выражаться украинские националисты. Куда правильнее будет переименовать само государство Украина в американскую колонию Бандерштат", - сказал Шеремет агентству РИА Новости.

По его мнению, Степан Бандера на Украине возведен в культ, а сама страна превратилась в рассадник нацизма и национализма. Шеремет убежден, что этим пользуются США для решения своих проблем.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с призывом переименовать Россию в Московию. Ее подписали всего несколько сотен человек.

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