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Госдума полностью запретила ЛГБТ-пропаганду в России

11:59
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Штрафы составят до 10 миллионов рублей

Госдума приняла ряд законов, запрещающих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола. Теперь ответственность будет грозить за любую пропаганду, а не только среди несовершеннолетних.

Законами запрещается:

- выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения и смену пола.

- реклама и публикации с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола.

- продажа товаров, в том числе зарубежных, с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола.

За пропаганду педофилии предусмотрены штрафы до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей – для организаций. Распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 млн для организаций. Штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений составят до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов для организаций.

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