Госдума приняла трехлетний бюджет

В ходе обсуждения документа в Госдуме правительство внесло в него поправки

Государственная дума в четверг, 24 ноября, приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Согласно документу, доходы бюджета в 2023 году должны составлять 26,1303 трлн руб. (17,4% ВВП), в 2024 году — 27,2398 трлн руб. (17,1% ВВП), в 2025 году — 27,9794 трлн руб. (16,4% ВВП).

Расходы бюджета предусмотрены в 2023 году на уровне 29,0556 трлн руб. (19,4% ВВП), в 2024 году — 29,4325 трлн руб. (18,4% ВВП), в 2025 году — 29,2437 трлн руб. (17,1% ВВП).

Уровень инфляции, согласно документу, в 2023 году не должен превышать 5,5%, в 2024 году — 4%, в 2025 году — 4%, сообщает "Интерфакс".

В сентябре президент России Владимир Путин подчеркнул, что при составлении проекта федерального бюджета нужно учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть. Речь шла про внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках.

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