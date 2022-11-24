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ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на "Южном потоке"

12:19
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Задержаны причастные к подготовке теракта

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток". Об этом в четверг, 24 ноября, рассказали в Центре общественных связей ведомства.
ФСБ предотвратила теракт на складе в Севастополе

Попытка теракта в отношении газопровода "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу, была предотвращена в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта. Изъяты четыре магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей. Также изъяты средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 ("Приготовление к террористическому акту"), 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), 222.1 Уголовного кодекса ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), сообщает ТАСС.

В октябре в Кремле рассказали, что российские спецслужбы арестовали диверсантов, пытавшихся подорвать газопровод "Турецкий поток". Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, злоумышленники намеревались совершить диверсию "на нашей территории, на суше".

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