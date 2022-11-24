Собянин распорядился начать подготовку к вводу в эксплуатацию нового комплекса Главархива

Архивный кластер станет самым крупным в России

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о начале подготовки к вводу в эксплуатацию нового комплекса Главархива в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Строительство завершается в поселении Вороновское.

"Для перемещения архивных фондов и их последующего хранения в новом здании будут закуплены 530 тыс. специальных палет и 4,77 млн коробов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", - сказано в сообщении.

На площади почти 70 тыс. кв. м можно будет разместить до 100 млн единиц хранения. Архивный кластер станет самым крупным в России, отметил глава города.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, интеллектуальная система управления новым архивом основана в том числе на роботизированной линии поиска, конвейерах, роботах-манипуляторах и кранах с телескопическими вилами. Искусственный микроклимат с пониженным содержанием кислорода обеспечит сохранность документов.

В мэрии добавили, что роботизация всех процессов позволит обрабатывать порядка 300 запросов в час или около 2 тысяч обращений в день.

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