МИД опроверг планы контактов высокого уровня с США

Ведомство ранее отмечало плачевное состояние диалога с Вашингтоном
Российская сторона не инициировала каких-либо контактов высокого уровня с Соединенными Штатами. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Дипломат подчеркнул, что планов проведения такого контакта не было "ни в зондажном плане, ни в официальном ключе".
По словам Рябкова, диалог с Вашингтоном в настоящее время поддерживается "в телефонных разговорах соответствующих старших высших должностных лиц без задействования президентского уровня" и по обычным дипломатическим каналам.
Замминистра напомнил, что "именно США в одностороннем порядке немотивированно свернули работу по очень многим направлениям, пытаясь что-то нам продемонстрировать", сообщает "Интерфакс".
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за сохранение открытыми каналов связи с Россией, особенно на данном этапе, чтобы не допустить просчетов "в стратегическом отношении между Соединенными Штатами и Россией, а также между Западом и Россией".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"