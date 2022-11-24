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МИД опроверг планы контактов высокого уровня с США

12:33
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Ведомство ранее отмечало плачевное состояние диалога с Вашингтоном

Российская сторона не инициировала каких-либо контактов высокого уровня с Соединенными Штатами. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Дипломат подчеркнул, что планов проведения такого контакта не было "ни в зондажном плане, ни в официальном ключе".

По словам Рябкова, диалог с Вашингтоном в настоящее время поддерживается "в телефонных разговорах соответствующих старших высших должностных лиц без задействования президентского уровня" и по обычным дипломатическим каналам.

Замминистра напомнил, что "именно США в одностороннем порядке немотивированно свернули работу по очень многим направлениям, пытаясь что-то нам продемонстрировать", сообщает "Интерфакс".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за сохранение открытыми каналов связи с Россией, особенно на данном этапе, чтобы не допустить просчетов "в стратегическом отношении между Соединенными Штатами и Россией, а также между Западом и Россией". 

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