МАГАТЭ не предпринимает действий из-за обстрелов Запорожской АЭС

Киев будет водить экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за нос по поводу ситуации с Запорожской АЭС и избегать успешного завершения переговоров. Такое мнение в четверг, 24 ноября, высказал руководитель "Росатома" Алексей Лихачев.

Глава госкорпорации отметил, что "пока политические спонсоры Киева не одобрят этот подход, очевидно, что киевские власти будут водить МАГАТЭ за нос и вести переговоры без цели их завершения".

При этом Лихачев напомнил о необходимости обеспечить безопасность Запорожской АЭС, подчеркнув, что ни одна пуля не должна пролетать в районе ядерного объекта, сообщает РИА Новости.

В документе, принятом ранее советом управляющих МАГАТЭ, говорится, что угроза ядерной безопасности в свете ситуации на ЗАЭС отсутствует. При этом агентство не предприняло никаких мер в отношении украинской стороны, осуществляющей обстрелы станции.

При этом советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отмечал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) превратилось в сервис провокаторов, обслуживая интересы тех, кто ведет дело к ядерной катастрофе.

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