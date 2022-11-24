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Пожар в Балашихе тушили почти восемь часов

14:53
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Пострадавших нет

Почти восемь часов потребовалось пожарным, чтобы потушить крупное возгорание в подмосковной Балашихе. Нежилые строения вспыхнули накануне поздно вечером на Носовихинском шоссе, передает "ТВ Центр".

Яркие языки пламени было видно далеко от места происшествия. По некоторым данным, сначала загорелось придорожное кафе, затем - соседний склад.

Ночью распространение огня удалось локализовать на площади 750 квадратных метров, но тушить и проливать конструкции пришлось до утра. Еще до прибытия пожарных расчетов самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пострадавших нет.

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Пожар в Балашихе
Пожар в Балашихе
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