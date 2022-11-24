Строительство станции "Печатники" БКЛ вышло на финишную прямую

Работы осложнялись грунтовыми водами

Напольное покрытие уже готово, теперь начинается облицовка стен и потолков: на финальную стадию вышло строительство станции "Печатники" Большой кольцевой линии метро. Уже до конца этого года запланирован технический пуск, а в начале следующего станцию передадут в эксплуатацию.

Здесь уже угадываются очертания вестибюля метро. Строительство одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов на юге столицы выходит на завершающую стадию. Устроить в районе Печатники ТПУ решили сразу после того, как стало понятно, что тут пройдет Большая кольцевая линия.

"Станция "Печатники" самая сложная. В техническом плане. Именно вопрос интеграции с действующей станцией метро у нас занял много времени, потому что сложные конструкции, сложные грунты и так далее. Планируем до конца года завершить все строительные работы на БКЛ и подготовить данный объект к пуску в эксплуатацию", - отметил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Несмотря на то, что глубина заложения - небольшая (всего 30 метров), работы осложнялись грунтовыми водами. Много времени потратили на осушение и установку дополнительных укрепляющих конструкций. Но всё это уже в прошлом. Сейчас на станции начинается облицовка.

"Здесь закончены все основные конструкции станции. Завершаются архитектурно-отделочные работы. Идет устройство инженерных сетей, и подключение основного оборудования", - говорит директор проекта по станции "Печатники" Артем Коротков.

Напольные покрытия платформы уже готовы. Строители прокладывают провода и монтируют светильники. После этого приступят к облицовке стен и потолков, чтобы скрыть инженерные коммуникации.

На станции два пути проходят посередине, а платформы расположены по бокам. Она - так называемого берегового типа. Чтобы поехать в обратном направлении, пассажиры будут переходить на другую сторону по мостику в центре зала. Стены украсят алюминиевые панели, а спуститься на станцию можно будет по целой системе эскалаторов.

"Всего на станции "Печатники" предусмотрено 17 эскалаторов. Это самое большое количество подъемных механизмов на данном участке БКЛ. А в сравнении лидирующее место по количеству эскалаторов в московском метрополитене занимает станция ЦСКА -их 24", - объяснил Константин Маслаков, генеральный директор компании-подрядчика.

После ввода в эксплуатацию всей Большой кольцевой линии станция "Печатник"и объединит радиальную ветку метро, а также появится быстрая пересадка на станцию МЦД. В будущем этот район планируется активно развивать. Соответственно, пассажиропоток значительно увеличится. Но это изначально было заложено в проекте.

Илья Данильцев, Арсений Кобяков, Андрей Пашутин, Денис Кузнецов, "ТВ Центр"

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