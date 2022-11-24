В Москве уже два месяца работает сервис "Портал потребителя"

Правовая помощь стала ближе

В Москве уже два месяца работает новый сервис "Портал потребителя". С ним правовая помощь стала ближе, сообщает "ТВ Центр".

Узнать о своих правах как покупателя или заказчика, составить претензию в магазин или иск в суд, да и просто получить бытовые советы - все в одном месте и онлайн.

В юридических терминах пользователи не погрязнут: информация дается понятным языком. А еще на портале публикуют статьи, видеоматериалы и даже интерактивные курсы. А тот, кому нужно живое общение, может просто позвонить на "горячую линию" Роспотребнадзора по Москве.

"Проект востребован, потому что в нем много полезной информации, ориентирует нас на разные сегменты потребительских сфер. Это и розничная продажа товаров, есть также раздел, посвященный дистанционной торговле", - сообщила Любовь Куракина, заместитель начальника отдела надзора в сфере защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Москве.

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