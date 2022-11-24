ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве уже два месяца работает сервис "Портал потребителя"

14:58
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Правовая помощь стала ближе

В Москве уже два месяца работает новый сервис "Портал потребителя". С ним правовая помощь стала ближе, сообщает "ТВ Центр".

Узнать о своих правах как покупателя или заказчика, составить претензию в магазин или иск в суд, да и просто получить бытовые советы - все в одном месте и онлайн. 

В юридических терминах пользователи не погрязнут: информация дается понятным языком. А еще на портале публикуют статьи, видеоматериалы и даже интерактивные курсы. А тот, кому нужно живое общение, может просто позвонить на "горячую линию" Роспотребнадзора по Москве.

"Проект востребован, потому что в нем много полезной информации, ориентирует нас на разные сегменты потребительских сфер. Это и розничная продажа товаров, есть также раздел, посвященный дистанционной торговле", - сообщила Любовь Куракина, заместитель начальника отдела надзора в сфере защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Портал потребителя города Москвы
Портал потребителя города Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.