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Парк столичного "социального такси" обновили

14:59
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Все машины - российского производства

"Социальное такси" Москвы обновило парк, передает "ТВ Центр". Еще около 80 современных автомобилей теперь доступно для перевозки маломобильных пассажиров.

Все машины - российского производства. Оснащены экологичными двигателями, климат-контролем, салон может трансформироваться. Также для безопасности внутри каждой легковушки установлены по четыре камеры видеонаблюдения.

"Социальное такси" обновляет парк ежегодно, старые автомобили просто списываются. В этом году услугой воспользовались уже более 65 тысяч пассажиров.

"У нас есть несколько вариантов заказа соцтакси: эс помощью нашего диспетчерского центра, также мы создали мобил приложение, которое помогает нашим пользователями быстро и комфортно заказывать данную услугу", -отметил Максим Коновалов, заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс".

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