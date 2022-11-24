В подмосковном Отрадном неизвестный расстреливает собак из дробовика

Местные жители просят возбудить дело

В подмосковном поселке Отрадное жители слышат выстрелы и находят убитых и раненных псов. Бездомных животных кто-то расстреливает из дробовика. Горожане пытаются спасти уцелевших. Но главный страх для них - сам неизвестный охотник, ведь он может попасть и в людей. Найти живодера полиция пока не может.

Это видео с неподвижной собакой в залитом кровью подвале тут же объединило десятки неравнодушных соседей. Кто мог - пришел, чтобы помочь перенести раненое животное в машину. Другие обзванивали ветклиники. Но по телефону там принять соглашались, а на деле отказывали, так как собака бездомная.

Спустя почти пять часов разъездов, в шестой по счету клинике истерзанную беднягу и уставших жителей приняли и провели обследование. Под шерстью оказались множественные пулевые ранения. Собаку расстреляли и оставили истекать кровью. Собака скончалась на операционном столе.

Этот случай - уже не первый. Этого щенка обнаружили в мешке - он был жестоко избит и тоже с пулями в теле, травмы оказались несовместимыми с жизнью. В поселке Отрадное под Красногорском жители часто слышат выстрелы и находят полуживых собак. Кто-то видел, как из пневматики расстреливали уток. А буквально на днях следы от пуль заметили уже на окнах в соседних домах.

"Мы реально боимся за свою жизнь. Обращаемся к правоохранительным органам, чтобы эту ситуацию на оставили, не пустили на самотек", - говорит местная жительница.

При этом в управляющей компании заверяют, что территория домов безопасна и находится под надежной охраной.

На место обнаружения последней собаки жители пытались вызвать полицию. Это оказалось непросто.

"Местные жители стояли возле спуска в подвал, вызывали полицию, я оставляла свой вызов. В течение трех часов никто не приехал, по телефону говорили, что никто не приедет", - рассказала волонтер Ирина Махнева.

В итоге люди сами пришли в отделение, написали заявление и попросили возбудить уголовное дело.

"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению неизвестно лица, совершившего деяние, а также всех обстоятельств произошедшего", - заявил Андрей Пышкин, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

"То, что произошло, попадает сразу под несколько статей Уголовного кодекса. Это жестокое обращение с животными, до трех лет. Во-вторых, было использовано оружие, своя по всему, и это тоже статья", - указал Владимир Бурматов, депутат Государственной думы.

Сейчас одновременно с полицией жители самостоятельно пытаются разобраться в том, что происходит. По камерам отследили маршрут искалеченного животного, а тело передали на экспертизу.

Наталья Тарасова, Андрей Алексеев, Даниил Егоров, "ТВ Центр"

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