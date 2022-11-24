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Россиянин пытался отправить в Нидерланды челюсти мамонта и кости носорога

15:01
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Нарушитель был задержан сотрудниками таможни "Шереметьево"

Бедренная и плечевая кости шерстистого носорога, фрагменты зубов и челюсти мамонта, бедренная кость пещерного медведя. Все это пытался отправить в Нидерланды гражданин России. Но был задержан сотрудниками таможни "Шереметьево", передает "ТВ Центр".

Повышенный интерес к северным окаменелостям у делового палеонтолога заметили еще в Якутии. Сахалинские таможенники установили, что мужчина собирается нелегально переправить за рубеж две посылки с контрабандным товаром. И в Москве его ждали с нетерпением.

Сотрудники Центральной почтовой таможни проверили содержимое коробок и обнаружили 12 окаменевших костей древних животных. Все это является культурной ценностью. И вывозить их можно только с разрешения Минкульта. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 7 лет и штраф до миллиона рублей.

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