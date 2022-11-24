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Анастасия Ракова: в Москве начнут оформлять льготные электронные рецепты сроком до года

13:06
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Новый проект освободит москвичей от дополнительных визитов в поликлинику

Льготные электронные рецепты сроком до одного года будут оформлять для москвичей, имеющих право на получение лекарств бесплатно или со скидкой и нуждающихся в длительном курсовом приеме препаратов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Мы запустили новый пилотный проект для удобства москвичей, у которых есть право на получение льготного лекарственного обеспечения и которые нуждаются в длительном медикаментозном лечении. Пациентам больше не придется лишний раз приходить в поликлинику для оформления рецепта на препараты, которые они принимают на постоянной основе", - сообщила Ракова.

Проект освободит москвичей от десятков тысяч лишних визитов в поликлинику в год и разгрузит врачей.

"На приеме врач сможет сразу выписать электронный рецепт с указанием графика его обслуживания - раз в месяц или раз в три месяца, а пациент сможет приходить сразу в аптечный пункт при поликлинике или аптеку государственной аптечной сети "Аптеки столицы" и получать необходимые лекарства", - сказала Ракова.

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