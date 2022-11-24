ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 30 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины подали заявки на федеральные соцвыплаты в Москве

13:39
  • четверг
  • 24 ноября 2022

В столице открылся пункт приема документов на федеральные социальные выплаты

Москва предоставляет социальную поддержку жителям новых территорий и гражданам Украины, которые приехали в столицу, а также помогает оформить федеральную социальную помощь и выплату из бюджета Ростовской и Воронежской областей. Пункт приема документов открыл на базе семейного центра "Семья". Там можно оформить СНИЛС, получить консультацию по вопросу записи ребенка в детский сад или школу, обратиться за помощью в трудоустройстве или психологической поддержкой.

Как рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак, власти Москвы всегда делают все возможное, чтобы оказать социальную помощь всем, кто в ней нуждается.

"В пункт уже обратились более 30 тысяч человек. Более 23 тысяч уже получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей из бюджета Ростовской и Воронежской областей, почти 10 тысяч жителей — единовременную и ежемесячные соцвыплаты по указу президента. При необходимости специалисты помогают обратившимся и по другим вопросам", - сказал Стружак.

Пункт предоставления социальных выплат расположен по адресу: Скорняжный переулок, дом 4. Он работает по будням с 09:00 до 18:00. Уточнить информацию можно по телефону: +7 499 975-23-33.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выплата
Выплата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.