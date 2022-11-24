Более 30 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины подали заявки на федеральные соцвыплаты в Москве

В столице открылся пункт приема документов на федеральные социальные выплаты

Москва предоставляет социальную поддержку жителям новых территорий и гражданам Украины, которые приехали в столицу, а также помогает оформить федеральную социальную помощь и выплату из бюджета Ростовской и Воронежской областей. Пункт приема документов открыл на базе семейного центра "Семья". Там можно оформить СНИЛС, получить консультацию по вопросу записи ребенка в детский сад или школу, обратиться за помощью в трудоустройстве или психологической поддержкой.

Как рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак, власти Москвы всегда делают все возможное, чтобы оказать социальную помощь всем, кто в ней нуждается.

"В пункт уже обратились более 30 тысяч человек. Более 23 тысяч уже получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей из бюджета Ростовской и Воронежской областей, почти 10 тысяч жителей — единовременную и ежемесячные соцвыплаты по указу президента. При необходимости специалисты помогают обратившимся и по другим вопросам", - сказал Стружак.

Пункт предоставления социальных выплат расположен по адресу: Скорняжный переулок, дом 4. Он работает по будням с 09:00 до 18:00. Уточнить информацию можно по телефону: +7 499 975-23-33.

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