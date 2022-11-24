ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Франция не пустила россиян на мероприятие ЮНЕСКО

13:45
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Французская сторона не выдала визы

Франция не выдала визы представителям России для участия в мероприятии по линии спецучреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом в четверг, 24 ноября, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
МИД предупредил о влиянии недопуска Лаврова в Польшу на безопасность Европы

Как рассказала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, российские делегаты не смогут присутствовать на международном мероприятии, которое будет проходить в Париже.

Представителям России французская сторона не выдала визы для посещения этого форума, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных. Глава государства также велел подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.