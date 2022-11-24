Франция не пустила россиян на мероприятие ЮНЕСКО

Французская сторона не выдала визы

Франция не выдала визы представителям России для участия в мероприятии по линии спецучреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом в четверг, 24 ноября, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Как рассказала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, российские делегаты не смогут присутствовать на международном мероприятии, которое будет проходить в Париже.

Представителям России французская сторона не выдала визы для посещения этого форума, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных. Глава государства также велел подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"