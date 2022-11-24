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Лукашенко предупредил о риске уничтожения Украины

13:20
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Минск призвал к прекращению конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 24 ноября, призвал Украину остановить конфликт, заявив, что все сейчас в ее руках.
Лукашенко: Минск и Москва выстоят перед натиском Запада

Политик признал, что это "тяжело, сложно, трудно", однако подчеркнул, что прекратить конфликт необходимо, "если они этого хотят, восстанавливаться", в противном случае "будет полное уничтожение Украины".

Лукашенко напомнил слова российского лидера Владимира Путина о риске для Украины лишиться государственности, а затем выразил свое мнение, заявив, что "это будет уничтожение Украины", сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад продвигает руками украинцев свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также, по его словам, прилагаются усилия, направленные на ослабление, распад и уничтожение России, однако "мы никогда не позволим этого сделать".

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