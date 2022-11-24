Евросоюз готовит девятый пакет санкций

Цель ЕС - ослабить российскую экономику

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке Евросоюзом нового пакета санкций против России.

"Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций", - цитирует политика ТАСС.

Она добавила, что цель ЕС - ослабить российскую экономику. Брюссель не намерен останавливаться, пока "Украина не победит".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Евросоюз уже ввел восемь пакетов ограничений против России.

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