Россия предостерегла Турцию от наземной операции в Сирии

Анкара действует против курдских формирований

Проведение Турцией наземной операции в Сирии только усилит напряженность в регионе. Такое заявление в четверг, 24 ноября, сделали в российском Министерстве иностранных дел.

Власти Турции провели воздушные операции против курдских вооруженных формирований, которые Анкара официально объявила террористическими.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва понимает озабоченности Турции по поводу угроз ее национальной безопасности. Однако в России полагают, что проведение наземной операции на сирийской территории лишь усилит напряженность в регионе и приведет к росту террористической активности.

Россия исходит из того, что наилучший способ решения всех вопросов безопасности в приграничных регионах — это прямой диалог между турецкими и сирийскими властями, цитирует Захарову ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по Сирии. В Кремле в ответ указали, что в подходах России и Турции к ситуации с вооруженными формированиями на территории Сирии имеются свои нюансы, но партнерский характер российско-турецких отношений дает возможность открыто обсуждать эти тревоги.

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