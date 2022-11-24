Россия сорвала переброску резервов ВСУ

Удары по Киеву не наносились

Российские войска 23 ноября нанесли массированный удар, который нарушил переброску резервов Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказали в Министерстве обороны России.

Удар был нанесен по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики Украины, уточнили в ведомстве. Цель удара была успешно достигнута: переброска резервов украинских войск, вооружений и техники железнодорожным транспортом сорвана.

При этом в Минобороны опровергли сведения о том, что 23 ноября российские военные наносили удары по украинской столице — ни одного удара по целям в черте Киева в этот день ВС России не осуществили. Разрушения в Киеве, о которых заявляли украинские власти, стали следствием падения ракет украинских и иностранных систем противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах города.

Кроме того, за прошедшие сутки ВС России поразили пункты управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также сорвали попытку наступления ВСУ на южнодонецком направлении, пресекли украинские атаки на краснолиманском и купянском направлениях. При этом ликвидирована живая сила и военная техника противника.

Ранее власти Запорожской области предупредили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать группировку на линии боевого соприкосновения в регионе. Украинская военная техника продолжает прибывать в город Запорожье, а оттуда "отправляется под Орехов в большей степени, в меньшей степени — под Гуляйполе и село Каменское".

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