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Песков: Россия не наносит удары по социальным объектам на Украине

14:08
  • четверг
  • 24 ноября 2022

"Этому уделяется особое внимание"

Россия не наносит и не наносила удары по социальным объектам на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"СВО выполняет свои задачи. Ударов по социальным объектам как не было, так и нет. Этому уделяется особое внимание. Что касается целей, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, то они подлежат уничтожению", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что Украина имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло.

"Имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания мирного населения", - сказал пресс-секретарь президента (цитата по ТАСС).

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