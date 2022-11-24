"Малообъяснимые цифры": Кремль о потолке цен на газ

Решение ради решения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение Евросоюза ввести потолок цен на газ.

"Очень непонятные обсуждения идут у европейцев по этому потолку. Там малообъяснимые цифры называются. Такое ощущение, что пытаются принять решение ради решения. Какое это будет иметь влияние на энергетический рынок, пока сложно предположить", - отметил кремлевский спикер.

Как уточнил Песков, пока что Москва исходит из того, что не будет поставлять энергоресурсы тем, кто введет потолок цен.

"Но надо анализировать", - добавил пресс-секретарь.

Ранее Еврокомиссия предложила механизм коррекции энергетического рынка, в рамках которого предлагается ввести потолок цен на газ в размере 3 тысяч долларов за тысячу кубометров на виртуальном хабе TTF.

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