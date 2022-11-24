Суд в Москве признал братьев Магомедовых виновными

Они создали преступное сообщество

В Москве сегодня проходит заключительное заседание суда по резонансному делу братьев Магомедовых, передает "ТВ Центр".

На скамье подсудимых - бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов и его брат миллиардер Зиявудин, а также несколько их сообщников.

Мещанский суд уже признал их виновными в создании преступного сообщества с целью хищения государственных средств. Миллиарды рублей выводились через группу компаний "Сумма".

Братья Магомедовы были заключены под стражу в 2018 году. В настоящее время продолжается оглашение приговора. Главным фигурантам дела может грозить более двадцати лет лишения свободы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"