ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль отверг риски для существования ОДКБ

14:46
  • четверг
  • 24 ноября 2022

При этом определенные разногласия между членами организации есть

Непринятие декларации о помощи Армении на саммите ОДКБ в Ереване не ставит под сомнение существование этой организации. Об этом рассказал в четверг, 24 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На заседании ОДКБ принято 15 документов

Представитель Кремля признал, что "существуют определенные разногласия по некоторым моментам, которые не позволили, действительно, подписать два документа вчера".

Однако, подчеркнул Песков, это не означает какую-либо угрозу существованию ОДКБ. Более того, прошедший саммит продемонстрировал растущую потребность государств-участников в таком объединении, сообщает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта между Ереваном и Баку будет одним из приоритетов в ОДКБ в 2023 году. Белорусский лидер напомнил, что в настоящее время Россия выполняет посредническую миссию в этом вопросе, с чем согласились и Армения, и Азербайджан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Саммит ОДКБ
Саммит ОДКБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.