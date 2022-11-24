Кремль отверг риски для существования ОДКБ

При этом определенные разногласия между членами организации есть

Непринятие декларации о помощи Армении на саммите ОДКБ в Ереване не ставит под сомнение существование этой организации. Об этом рассказал в четверг, 24 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признал, что "существуют определенные разногласия по некоторым моментам, которые не позволили, действительно, подписать два документа вчера".

Однако, подчеркнул Песков, это не означает какую-либо угрозу существованию ОДКБ. Более того, прошедший саммит продемонстрировал растущую потребность государств-участников в таком объединении, сообщает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта между Ереваном и Баку будет одним из приоритетов в ОДКБ в 2023 году. Белорусский лидер напомнил, что в настоящее время Россия выполняет посредническую миссию в этом вопросе, с чем согласились и Армения, и Азербайджан.

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