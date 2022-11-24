Песков не подтвердил переговоры России и Украины и ОАЭ по аммиаку

Западные СМИ сообщили о встрече представителей Москвы и Киева

В Кремле ничего не знают о якобы состоявшейся в середине ноября в Абу-Даби встрече представителей России и Украины по вопросу о возобновлении экспорта аммиака. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источники агентства Reuters заявили, что Москва и Киев якобы ведут переговоры о возобновлении экспорта российского аммиака через Украину, а также об обмене военнопленными.

Однако Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов дать комментарии по этому поводу заявил, что "нам вообще ничего неизвестно, ничего не могу сказать", сообщает "Интерфакс".

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что взаимодействие всемирной организации с США и ЕС помогло снять многие препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, однако необходимо "сделать больше для устранения глобального дефицита удобрений", поскольку стоимость удобрений выросла втрое в сравнении с допандемическими показателями.

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