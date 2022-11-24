Мишустин заявил о тяжелой обстановке в новых российских регионах

Премьер потребовал обеспечить резервное питание на социальных объектах

Сложная ситуация с подготовкой к осенне-зимнему периоду сложилась на новых территориях России, заявил Михаил Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что в регионах сохраняется угроза повреждения инфраструктуры.

"Наиболее сложная ситуация с подготовкой к осенне-зимнему периоду отмечается на новых российских территориях. Все вопросы системно решаются, для этого созданы межведомственные штабы, но обстановка там остается тяжелой, сохраняются высокие риски повреждения инфраструктуры", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Премьер потребовал продолжить работу – особенно активно в в жилищном хозяйстве и социальных учреждениях. Также необходимо уделить пристальное внимание оснащению критически важных объектов – прежде всего больниц - автономными резервными источниками питания, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"