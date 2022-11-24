Республика Сербская пообещала не пустить Боснию и Герцеговину в НАТО

Республика Сербская является энтитетом в составе Боснии и Герцеговины

Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО и признания независимости Косова. Такое заявление сделал в четверг, 24 ноября, президент энтитета Милорад Додик.

Политик заявил, что Республика Сербская готова выразить поддержку европейскому пути Боснии и Герцеговины, но не готова дать какое-либо согласие на путь в НАТО.

Энтитет в составе Боснии и Герцеговины сотрудничает с НАТО, но никакие решения об интеграции в Североатлантический альянс не будут приняты, цитирует Додика РИА Новости.

Республика Сербская вошла в состав Боснии и Герцеговины в 1995 году в рамках Дейтонских соглашений в качестве особого образования — энтитета. Республика Сербская имеет представительства в ряде стран мира, включая Россию.

Босния и Герцеговина между тем продолжает процесс евроинтеграции. В октябре Еврокомиссия решила рекомендовать Совету ЕС предоставить Боснии и Герцеговине статус страны — кандидата на вступление в состав Евросоюза.

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