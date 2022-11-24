В Минэнерго рассказали о ходе отопительного сезона

Подготовка к нему шла в условиях санкционного давления

Отопительный сезон в России проходит в штатном режиме, все необходимые подготовительные мероприятия были своевременно завершены. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.

Глава Минэнерго отметил, что подготовка к работе в осенне-зимний период субъектов электроэнергетики завершена, хотя это один из самых сложных периодов для энергетиков.

Все запланированные инвестиционные и ремонтные работы завершены. При этом планы работ с учетом технического перевооружения и реконструкции сохранены в объеме 2021 года, их финансирование обеспечено.

Шульгинов также рассказал, что продажа иностранным акционерами электроэнергетических активов новым российским собственникам или передача управления российскому менеджменту не повлияла на выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону, сообщает ТАСС.

3 ноября тема отопительного сезона поднималась на совещании президента России Владимира Путина с федеральным правительством. Главе государства доложили о полной готовности коммунальной инфраструктуры, котельных, инженерных сетей, а также о формировании необходимых запасов топлива.

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