ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минэнерго рассказали о ходе отопительного сезона

15:38
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Подготовка к нему шла в условиях санкционного давления

Отопительный сезон в России проходит в штатном режиме, все необходимые подготовительные мероприятия были своевременно завершены. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.
ЕС предрекли реальные испытания после начала отопительного сезона

Глава Минэнерго отметил, что подготовка к работе в осенне-зимний период субъектов электроэнергетики завершена, хотя это один из самых сложных периодов для энергетиков.

Все запланированные инвестиционные и ремонтные работы завершены. При этом планы работ с учетом технического перевооружения и реконструкции сохранены в объеме 2021 года, их финансирование обеспечено.

Шульгинов также рассказал, что продажа иностранным акционерами электроэнергетических активов новым российским собственникам или передача управления российскому менеджменту не повлияла на выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону, сообщает ТАСС.

3 ноября тема отопительного сезона поднималась на совещании президента России Владимира Путина с федеральным правительством. Главе государства доложили о полной готовности коммунальной инфраструктуры, котельных, инженерных сетей, а также о формировании необходимых запасов топлива.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Николай Шульгинов
Николай Шульгинов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.