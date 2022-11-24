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Власти Энергодара сообщили о перебоях с электричеством

15:30
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Два энергоблока ЗАЭС работают на малой мощности

Веерные отключения энергоснабжения начались в Энергодаре, в городе возникли перебои с электричеством. Об этом сообщил врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий.

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"Наблюдаются перебои с электроснабжением в городе Энергодар, проходят веерные отключения электроэнергии, специалисты работают над восстановлением стабильной подачи электричества жителям города и его окраин", - написал Балицкий в Telegram.

Врио губернатора также сообщил, что два энергоблока Запорожской АЭС - пятый и шестой - работают на малой мощности. Отопление в городе обеспечивают дизель-генераторы, власти работают над скорейшим восстановлением систем.

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