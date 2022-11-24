Власти Энергодара сообщили о перебоях с электричеством

Два энергоблока ЗАЭС работают на малой мощности
Веерные отключения энергоснабжения начались в Энергодаре, в городе возникли перебои с электричеством. Об этом сообщил врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий.
"Наблюдаются перебои с электроснабжением в городе Энергодар, проходят веерные отключения электроэнергии, специалисты работают над восстановлением стабильной подачи электричества жителям города и его окраин", - написал Балицкий в Telegram.
Врио губернатора также сообщил, что два энергоблока Запорожской АЭС - пятый и шестой - работают на малой мощности. Отопление в городе обеспечивают дизель-генераторы, власти работают над скорейшим восстановлением систем.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"