МИД: все больше фактов указывают на противостояние России и НАТО на Украине

Помощь Запада Киеву растет
Все больше фактов говорят о том, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО, заявили сегодня в российском МИДе. Там отметили, что растет число специалистов альянса, участвующих в конфликте со стороны Киева, а украинская армия давно и полностью зависит от поставок западного оружия, разведданных, инструкторов и наемников. И поставки вооружения лишь увеличиваются. Так, США объявили об выделении очередных сотен миллионов на так называемую помощь Украине.
Подробнее – в репортаже Лилии АкиньшинойВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"