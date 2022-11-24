МИД: все больше фактов указывают на противостояние России и НАТО на Украине

Помощь Запада Киеву растет

Все больше фактов говорят о том, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО, заявили сегодня в российском МИДе. Там отметили, что растет число специалистов альянса, участвующих в конфликте со стороны Киева, а украинская армия давно и полностью зависит от поставок западного оружия, разведданных, инструкторов и наемников. И поставки вооружения лишь увеличиваются. Так, США объявили об выделении очередных сотен миллионов на так называемую помощь Украине.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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