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Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

15:59
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Сделать это нужно в ближайшее десятилетие

В России в ближайшие 10 лет необходимо обеспечить массовое внедрение технологий искусственного интеллекта во всех сферах. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал российский лидер Владимир Путин.
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Президент принимает участие в основной дискуссии международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022 на тему "Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста", сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства дал поручение федеральному правительству обеспечить переход органов государственной власти на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода. Россия лидирует в мире по цифровизации государственных услуг, подчеркнул Путин.

Владимир Путин поручил подготовить проект указа об обновленной стратегии развития искусственного интеллекта в России, но при этом отметил, что для цифровизации любой сферы в ней нужно сначала навести порядок, поскольку "если оцифровать хаос, то получится цифровой хаос".

Президент также заявил, что внедрение искусственного интеллекта и роботизации ведет не к росту безработицы, а к появлению более высококвалифицированных рабочих мест, сообщает ТАСС.

7 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание со своими заместителями, одной из тем которого стало укрепление в условиях санкций технологического суверенитета. Глава кабмина рассказал, что правительство готово оказывать соответствующую поддержку, прежде всего за счет грантов на развитие соответствующих продуктов.

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