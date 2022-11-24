Путин: Москва сделала кардинальный шаг вперед в области искусственного интеллекта

Президент попросил власти Москвы использовать Госсовет для внедрения опыта по ИИ

Столица сделала кардинальный шаг в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на конференции "Сбера", посвященной искусственному интеллекту.

По словам российского лидера, Подмосковье ожидает реализация знакового проекта. "Речь о том, чтобы реализовать полномасштабное изменение систем управления с повсеместным, сквозным внедрением технологий искусственного интеллекта", - приводит слова Путина РИА Новости.

Глава государства попросил власти Москвы и Московской области использовать площадку Госсовета для внедрения их опыта использования искусственного интеллекта в другие регионы.

Ранее сообщалось, что число московских врачей, которые активно используют в работе искусственный интеллект, за год выросло в полтора раза. Сейчас нейросети применяют уже по 15 разным медицинским направлениям.

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