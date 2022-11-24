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Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Сирии

16:23
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Поднимался также вопрос "зерновой сделки"

Приоритет Анкары в операции на севере Сирии – предотвращение террористической угрозы. В этом заверил главу Минобороны России Сергея Шойгу его турецкий коллега Хулуси Акар. Действия турецких вооруженных сил в Сирии и Ираке стали одной из тем телефонного разговора министров.

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"В ходе указанных переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации "Черноморской инициативы", — приводит сообщение российского военного ведомства РИА Новости. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на днях отдал приказ о проведении военной контртеррористической операции на территории Сирии и Ирака. Турецкая армия провела воздушную операцию, уничтожив базы террористов на севере Ирака и Сирии.

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