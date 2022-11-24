Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

Ранее взрывы прогремели в Одессе

Воздушная тревога объявлена в шести украинских регионах. Сирены звучат в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Еще до объявления тревоги серия взрывов прогремела Одессе.

Днем ранее воздушную тревогу объявляли во всех областях Украины. В результате ракетных ударов ВС России по объектам критической инфраструктуры большинство крупных городов страны – в том числе Киев, Харьков, Одесса и Николаев - остались без света. От энергосистемы были отключены все украинские АЭС, большинство ТЭС и ГЭС были обесточены.

Как сообщает РИА Новости, сегодня без света осталась Ровенская область. По данным местных властей, это связано с тем, что отключенную накануне Ровенскую АЭС подключают к объединенной электросети Украины. Энергоснабжения нет во всем регионе.

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